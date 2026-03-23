Irán descarta minar el golfo Pérsico porque controla "con total autoridad" el estrecho de Ormuz

El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari - FUERZAS ARMADAS DE IRÁN

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas iraníes han descartado este lunes la posibilidad de desplegar minas en el golfo Pérsico porque consideran que llevan la iniciativa y que controlan el estrecho de Ormuz.

"La República Islámica de Irán tiene la iniciativa en la región del golfo Pérsico y las aguas territoriales de Omán con total autoridad y conrola el estrecho de Ormuz de forma inteligente y potente", ha resaltado el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari.

Por tanto, "ante el dominio y la capacidad suficientes" de Irán, "no hay necesidad de colocar minas en el golfo Pérsico". "Vamos a recurrir a todos los medios necesarios para garantizar la seguridad", ha remachado en una declaración recogida por la cadena pública IRIB.

Considera que tras "dominar a los enemigos estadounidense-sionistas en colaboración con los países de la región, las Fuerzas Armadas están en disposición de garantizar la seguridad en el golfo Pérsico". "Los países de fuera de la región no tienen derecho a interferir en esta zona", ha zanjado Zolfaqari.