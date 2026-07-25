Irán descarta la vía militar y hace un llamamiento al "diálogo" para poner fin al conflicto en Yemen

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha descartado este sábado la vía militar y ha hecho un llamamiento al "diálogo" para poner fin al conflicto en Yemen, que ha registrado un recrudecimiento a medida que los rebeldes hutíes y Arabia Saudí intercambian ataques.

"Creemos que no hay solución militar al asunto de Yemen, en el estrecho de Bab al Mandeb y en otros puntos de la región", ha afirmado Araqchi en una entrevista con el periódico 'Iran Daily'.

En este sentido, ha incidido en que la situación en Yemen "no puede ser atribuida a Irán" y ha descartado cualquier responsabilidad: "lo que sucede en Bab al Mandeb tiene unas raíces antiguas, así como los asuntos entre Yemen, Arabia Saudí y otros países de la región".

Sus palabras llegan días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, responsabilizara a Irán de los ataques lanzados por los rebeldes hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo, amenazando con atacar tanto a unos como otros si la milicia yemení continúa disparando a buques en el paso de Bab el Mandeb.

El magnate neoyorquino ha criticado que los hutíes hayan lanzado ataques contra Arabia Saudí, reavivando el conflicto que mantienen, apuntando directamente a Teherán como responsable de esta escalada.

Durante las últimas horas, los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado la autoría de dos ataques con proyectiles perpetrados contra ciudades situadas en el sur de Arabia Saudí, los cuales han sido perpetrados tras un bombardeo de la coalición internacional encabezada por Riad contra posiciones del grupo en la localidad yemení de Hodeida, en el oeste del país.