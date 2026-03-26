Irán detiene a catorce "terroristas y mercenarios", incluido un grupo liderado desde Alemania

Partidarios del Gobierno iraní ondean banderas nacionales durante una manifestación. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inteligencia de Irán ha anunciado este jueves la identificación y detención de catorce "mercenarios enemigos", que vincula a Estados Unidos e Israel en operaciones de Contrainteligencia en cuatro provincias, incluyendo una célula con supuestos vínculos con un ciudadano radicado en Alemania.

En un comunicado difundido por la cadena IRIB, el Ministerio informa de la "identificación y arresto" de cuatro miembros de un supuesto "grupo terrorista" en la región de Kermanshah. Este grupo estaba liderado por una persona radicada en Alemania, ha señalado la Inteligencia iraní, que apunta a planes para atacar centros gubernamentales y a la incautación de "una gran cantidad de bombas caseras, una pistola y tres dispositivos Starlink".

Asimismo, confirma el arresto de cinco "mercenarios enemigos" en la provincia de Elburz, y de otros cuatro en la provincia de Kerman. "Estos traidores enviaron imágenes e información desde centros militares y zonas sensibles de las provincias de Elburz y Kerman al enemigo y a la sede de los medios de comunicación del régimen sionista", ha indicado

Por último, agentes detuvieron a un "mercenario" en la provincia de Fars, al que las autoridades iraníes acusan de enviar "información, coordenadas e imágenes de las refinerías del país" a fuentes "enemigas".

Durante los últimos días, el Ministerio de Inteligencia iraní ha informado de la detención de más de un centenar de personas que vincula a Estados Unidos e Israel en el marco de operaciones de Contrainteligencia en medio de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.