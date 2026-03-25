Irán detiene a cerca de 40 "terroristas y mercenarios" que vincula a EEUU e Israel

Archivo - Bandera de Iran en el consulado en Alemania. - Gregor Fischer/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este miércoles la detención de cerca de 40 "terroristas y mercenarios" en distintas operaciones de Contrainteligencia que vincula a Estados Unidos e Israel.

En un comunicado, el Ministerio de Inteligencia Irán informa de que 27 de los detenidos pertenecían a dos grupos a los que atribuye acciones para "crear inestabilidad" con un núcleo operativo en la provincia de Sistán y Baluchistán. "Fueron arrestados antes de que pudieran llevar a cabo ninguna acción", ha afirmado el Ministerio.

Entre el material incautado a estas supuestas células están 49 bombas caseras, dos fusiles de asalto Kalashnikov, 16 pistolas, 50 cargadores, más de 1.500 cartuchos de munición y siete dispositivos Starlink, informa el comunicado recogido por la cadena IRIB.

Asimismo, otras dos personas han sido detenidas acusadas de actividades maliciosas en Internet. En concreto, se les achaca "crear un ambiente psicológico inseguro en la sociedad a través del ciberespacio".

Las autoridades iraníes señalan que otras 10 personas fueron detenidas por "informar al enemigo y a la red terrorista internacional" sobre la ubicación de las fuerzas de seguridad en la Dirección General de Inteligencia de la provincia de Teherán. Estos "traidores" fueron identificados y arrestados, según concluye el comunicado.

Durante los últimos días, el Ministerio de Inteligencia iraní ha informado de la detención de casi un centenar de personas que vincula a Estados Unidos e Israel en el marco de operaciones de Contrainteligencia en medio de la ofensiva lanzada por Washington y Tel Aviv de forma conjunta el pasado 28 de febrero.