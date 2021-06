Irán dice que no hay una decisión sobre el acuerdo con la AIEA sobre grabaciones en sus instalaciones nucleares

Resalta que aún no ha determinado si habrá una prórroga o si eliminará este material

El Gobierno de Irán ha afirmado este lunes que por el momento no ha tomado una decisión sobre la posible prórroga del acuerdo técnico con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) sobre el acceso a las cámaras de seguridad en sus instalaciones nucleares o sobre la eliminación de estas grabaciones.

El Parlamento de Irán reiteró el domingo su negativa a entregar este material a la AIEA tras expirar la fecha del acuerdo técnico alcanzado en febrero, de tres meses de vigencia. "Las imágenes y los datos quedarán únicamente en posesión de Irán", dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baquer Qalibaf.

En este sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha incidido en que la legislación aprobada por el Parlamento sobre este asunto "es bastante clara". "No hay nueva decisión sobre el acuerdo técnico con la AIEA, sobre si prorrogarlo o no, ni sobre la eliminación de la información", ha sostenido.

Jatibzadé ha recalcado que la decisión del Parlamento "es vinculante" y ha recordado que el acuerdo técnico buscaba "abordar algunas de las preocupaciones de la AIEA". "Han pasado tres meses y se adoptó la decisión interna de no eliminar la información, pero desde el día en el que entró en vigor la ley no se ha dado a la AIEA un mayor acceso, al margen de las salvaguardas", ha explicado.

"Las negociaciones han llegado a un punto en el que todas las partes deben tomar sus propias decisiones. Hemos tomados las decisiones que debíamos y estamos esperando a que el resto de partes, incluido Estados Unidos, tomen las suyas", ha señalado, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

En este sentido, ha reiterado que "si el acuerdo nuclear (de 2015) sigue vivo hoy es por la decisión adoptada por Irán tras la retirada de Estados Unidos (en 2018) y la inacción de la otra parte", antes de añadir que "Irán y el pueblo iraní han jugado su parte a la hora de mantener el acuerdo".

"La otra parte debe saber que está en las conversaciones como el culpable y Estados Unidos ha hecho todo lo posible para destruir el acuerdo nuclear. Hemos visto el comportamiento hipócrita y de abusos de Estados Unidos", ha argüido Jatibzadé durante su rueda de prensa diaria.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, las autoridades iraníes han defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.