Irán ejecuta a un hombre condenado por violar a dos mujeres en el norte del país

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes en público a un hombre acusado de violar a dos mujeres en la localidad de Bastam, situada en la provincia de Semnan, en el norte del país, tras el fallo emitido por el Tribunal Supremo, que ha avalado el veredicto de un tribunal de menor instancia.

El hombre ha sido condenado por "violar mediante la fuerza y la coacción" a dos mujeres, a las que "intimidó y amenazó" con "dañar su reputación", según informaciones judiciales a las que ha tenido acceso el portal de noticias Mizan, que no ha dado detalles sobre la identidad del acusado.

El juez Hojjatoleslam Walmuslimin ha explicado que la sentencia se ha producido tras "una larga investigación con la que se pudo determinar que el acusado, que había engañado a las dos mujeres, cometió actos atroces de violación con el objetivo de deshonrar a las víctimas".

"Tras realizar una pesquisa exhaustiva, se hallaron indicios que apuntaban al sospechoso y se emitió una condena de muerte. El veredicto fue posteriormente confirmado por el Supremo tras una revisión detallada", ha dicho, al tiempo que ha defendido que su ejecución ha sido llevada a cabo "siguiendo todos los procedimientos judiciales vigentes y de acuerdo con la regulación islámica".

"Tomar medidas decisivas contra los delitos contra el honor y las conductas que amenazan la seguridad moral de la sociedad es una de las prioridades del sistema judicial provincial iraní, y la emisión de este tipo de sentencias refleja la determinación de las autoridades", ha zanjado.