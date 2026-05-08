Irán incauta un petrolero sospechoso de "intentar afectar las exportaciones de petróleo"

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este viernes la incautación de un petrolero al que acusa de "intentar afectar las exportaciones de petróleo" en la región del golfo Pérsico, sin detalles por ahora sobre el lugar en el que ha tenido lugar la operación.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, "comandos navales del Ejército de Irán incautaron el petrolero 'Ocean Koi', que intentaba afectar las exportaciones de petróleo y dañar los intereses de la nación iraní".

El suceso tiene lugar en medio de las tensiones en la zona tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel y horas después de que las Fuerzas Armadas de Irán acusaran a Estados Unidos de lanzar ataques contra dos buques iraníes y la isla de Qeshm, tras lo que respondieron atacando buques militares situados en los alrededores del estrecho de Ormuz.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha afirmado por su parte que sus fuerzas "interceptaron ataques iraníes no provocados" a los cuales la autoridad castrense "respondió con ataques en legítima defensa", tras lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha recalcado que el alto el fuego "sigue vigente".