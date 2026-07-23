Irán informa de un petrolero incendiado tras intentar pasar "tentado por EEUU" por una ruta minada del estrecho de Ormuz

Archivo - Buques varados en las aguas del estrecho de Ormuz, cerca de Jasab, una pequeña ciudad del norte de Omán - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado en la madrugada de este jueves que un petrolero ha sufrido una explosión y se ha incendiado tras intentar atravesar "la ruta minada del sur del estrecho de Ormuz" junto a otros dos buques que también transportarían crudo y que "se han dado la vuelta" tras el incidente, ocurrido cuando intentaban cruzar el estratégico paso marítimo, según Teherán, "tentados por el Ejército estadounidense".

"Tres petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense asesino de niños, han intentado atravesar la ruta minada al sur del estrecho de Ormuz. Tras la explosión e incendio de uno de ellos, los otros dos dieron la vuelta rápidamente y regresaron", ha asegurado la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al propio brazo militar.

Al hilo, el órgano castrense ha reiterado: "El estrecho de Ormuz está bajo nuestro control y que, mientras continúen las atroces acciones de Estados Unidos en la región, permanecerá completamente cerrado y ningún petrolero podrá entrar ni salir". "Cualquier buque que se deje engañar por Estados Unidos e intente atravesarlo sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte", ha proseguido.

A continuación, la Guardia Revolucionaria ha instado a Washington a que "cese sus atrocidades en esta sensible región, poniendo en peligro a los buques mercantes y jugando con la seguridad energética mundial". "Acaben las intervenciones que no tienen ningún efecto en el mundo, salvo la crisis energética y la reducción de fertilizantes agrícolas", ha declarado, apelando a la Casa Blanca, a la que ha advertido de que "estos males no tendrán otro efecto que un mayor descrédito y a la derrota irreparable que pronto sufrirá".

De este modo, el órgano castrense ha reafirmado su control sobre el estrecho de Ormuz después de el Ejército de Estados Unidos, a través de su Mando Central (CENTCOM), haya rechazado que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán "dé a entender que los navegantes internacionales solo puedan utilizar las rutas que la Guardia considere oportunas", tachando de "falsa" la premisa de que este ente militar iraní "controle la salida y la entrada del estrecho de Ormuz".

"Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía navegable internacional permanece abierta al tránsito, independientemente de las amenazas y los ataques de la Guardia Revolucionaria", ha espetado el Mando Central, asegurando que, "desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 900 buques a transitar por el estrecho" y que los barcos siguen cruzando por este estratégico paso "con el apoyo militar de Estados Unidos".