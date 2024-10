Irán niega que avisara a EEUU antes de lanzar su ataque con misiles contra Israel

Teherán recalca que posteriormente advirtió a Washington para que "no intervenga", ante una posible respuesta israelí contra Teherán



MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha negado este miércoles que Teherán avisara a Estados Unidos antes de lanzar su ataque con misiles contra Israel y ha recalcado que sí ha advertido a Washington de que "no intervenga", ante una posible respuesta por parte de las Fuerzas Armadas israelíes.

Araqchi ha sido preguntado durante la jornada sobre si Teherán notificó a Estados Unidos su intención de lanzar un ataque, a lo que ha respondido que "no". "No lo confirmo", ha dicho, antes de recalcar que "no se intercambiaron mensajes (antes del ataque)", según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

"Lógicamente, tras el ataque fue necesario emitir advertencias a todas las partes, incluidos los estadounidenses. Es algo que se ha hecho", ha recalcado, antes de especificar que el mensaje a Washington fue entregado a través de la Embajada suiza en Teherán, que representa los intereses estadounidenses en el país.

En este sentido, ha desvelado que el "punto principal" de este mensaje es que el ataque fue "una acción defensiva, llevada a cabo en línea con el artículo 51 de la Carta de la ONU". "Es nuestro derecho defendernos y la operación fue llevada a cabo. No pretendemos continuar, a menos que otras partes respondan", ha sostenido.

Araqchi ha indicado además que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para cualquier respuesta por parte de Israel y ha reiterado que "cualquier nueva acción por parte del régimen (israelí) y sus aliados tendrá una respuesta aún más dura por parte de Irán", según la cadena de televisión Press TV.

"Existe una posibilidad de conflicto, pero nuestras fuerzas están totalmente preparadas", ha remarcado, antes de insistir en que el ataque del martes estuvo dirigido exclusivamente contra "objetivos militares y de seguridad" de Israel. "Al contrario que los israelíes, nosotros no atacamos objetivos civiles", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha negado igualmente que Irán notificara a Washington sobre sus planes para atacar Israel. "No es cierto. No recibimos ninguna advertencia por adelantado por parte de Irán sobre este ataque", ha puntualizado.

Los ataques de Irán, en los que fueron lanzados cerca de 180 misiles balísticos, han sido descritos como Teherán como una respuesta a la muerte del líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, en un ataque en Teherán a finales de julio y la del secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, en un bombardeo israelí contra la capital de Líbano, Beirut.

Asimismo, llegaron horas después de que Israel anunciara el inicio de una invasión de Líbano tras más de once meses de combates con Hezbolá, desatados al hilo de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas. En respuesta a dichos asaltos, Israel lanzó una cruenta ofensiva contra Gaza. El repunte de las tensiones ha hecho temer con una guerra a gran escala en la región.

Tras el ataque con misiles, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Herzi Halevi, aseveró que las autoridades israelíes responderán a Irán con un ataque que demuestre las capacidades "precisas y sorprendentes" del país. Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió a Israel contra un conflicto abierto y defendió la respuesta iraní a las acciones israelíes en la región.