Irán prevé una nueva ronda de conversaciones con el OIEA a pesar del aumento de la tensión

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este lunes de que están dispuestos a seguir manteniendo conversaciones con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y prevén que una segunda ronda de conversaciones entre las partes tenga lugar durante los próximos días.

El portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Esmail Baqaei, ha recordado que este tipo de conversaciones ya tuvieron lugar la semana pasada a pesar de que Teherán ha acusado al OIEA de "allanar el camino para los ataques" estadounidenses que tuvieron lugar el pasado mes de junio.

Así, ha explicado que las relaciones entre el país y el organismo, que han empeorado recientemente a raíz de estos ataques, "han cambiado". "No vamos a negar esto, pero las relaciones sí siguen siendo directas", ha apuntado Baqaei durante un mensaje televisado a la nación.

Los inspectores del OIEA no han podido acceder al país desde que tuvieron lugar los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra el país. Sin embargo, el director general de la organización, Rafael Grossi, ha insistido en que las inspecciones son su "principal prioridad".

La semana pasada, el Gobierno de Irán criticó precisamente la falta de acción del OIEA tras los ataques, que afectaron a varias de sus instalaciones nucleares. En este sentido, Teherán asegura que el OIEA no ha cumplido con sus responsabilidades.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, promulgó hace un mes la ley respaldada por el Parlamento para suspender la cooperación con el organismo, una medida que entró vigor en medio de las tensiones tras la ofensiva militar lanzada el 13 de junio por Israel.