Irán recalca que las conversaciones con EEUU no seguirán "si continúan las amenazas" tras las palabras de Trump

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una visita oficial a Rusia el 27 de abril de 2026 (archivo) - Gavriil Grigorov / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha recalcado este martes que las conversaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz no se retomarán "si continúan las amenazas", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que "terminaría el trabajo" si no hay un pacto entre Teherán y Washington.

"Las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán si continúan las amenazas. Respeten lo firmado", ha dicho Araqchi en un mensaje en redes sociales, citando el artículo 13 del memorando de entendimiento firmado entre ambos países, que recoge que ambos países "empezarán negociaciones sobre el acuerdo final solo a partir del cumplimiento de las otras cláusulas".

Entre ellas figura el punto uno, que incluye un "fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", y el compromiso de "no iniciar ninguna guerra u operación militar contra el otro y evitar la amenaza o uso de la fuerza contra el otro".

El mensaje de Araqchi ha sido publicado después de que Trump indicara el lunes que Estados Unidos "va a ganar de una forma u otra". "Vamos a lograr un acuerdo o vamos a terminar el trabajo. No sería difícil terminar el trabajo. Prefiero lograr un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas", sostuvo ante la prensa en la Casa Blanca.

"Podemos derribar sus puentes en una hora, podemos cortarles el suministro de energía, todas esas bellas, grandes y modernas plantas que construyeron", señaló. "Ahora no tienen dinero. No les hemos dado dinero", apuntó, antes de agregar que todo eso podría ser destruido "en una parte pequeña de una tarde".

En respuesta a las palabras de Trump, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Baqer Zolqader, reclamó al inquilino de la Casa Blanca que "hable con respeto al pueblo de Irán" o se exponga a recibir una respuesta "en otro idioma", según recogió la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Anteriormente, como jefe de un país sin raíces con 250 años de historia, usted se expresó en términos similares sobre la destrucción de la milenaria civilización de Irán, y el resultado para usted no fue más que derrota y desesperación, así como una solicitud de negociaciones y un alto el fuego", manifestó. "Los iraníes son ajenos al lenguaje de las amenazas", zanjó.

Teherán y Washington están sumidos en un proceso de conversaciones a raíz del alto el fuego pactado el 8 de abril, que hasta la fecha han derivado en la firma del citado memorando de entendimiento que da 60 días para avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo que cierre la guerra abierta en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.