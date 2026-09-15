Irán rechaza cualquier diálogo con EEUU "hasta que no se cumplan sus condiciones", pese a las palabras de Trump

El presidente estadounidense afirmó que Washington está "abierto" a retomar las conversaciones con "la fallida nación de Irán"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán.
Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán. - Gerald Matzka/dpa - Archivo
Europa Press Internacional
Actualizado: martes, 15 septiembre 2026 11:39
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MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han rechazado este martes cualquier diálogo con Estados Unidos "hasta que no se cumplan sus condiciones", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara que está "abierto" a la posibilidad de retomar las conversaciones para lograr un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

"No se distraigan con las señales contradictorias del presidente de Estados Unidos, desde el 'no a las negociaciones' hasta el 'estamos preparados para hablar'", ha dicho el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, en un mensaje publicado a través de redes sociales.

"Lo que está en juego respecto al petróleo y los estrechos ha cambiado. Las medidas para contener los daños no detendrán lo que se avecina", ha manifestado, antes de subrayar que "no habrá conversaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán". "¡Y punto!", ha apostillado.

El mensaje ha sido publicado después de que Trump afirmara en redes sociales que "la fallida nación de Irán quiere lograr un acuerdo". "Decidiré si Estados Unidos decide o no interactuar, un concepto para el que estamos abiertos", señaló, después de los intercambios de ataques registrados durante la semana pasada y ante las continuadas tensiones en el estrecho de Ormuz.

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