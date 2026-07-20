Irán reclama al OIEA que condene "claramente" el bombardeo de EEUU contra una central nuclear en construcción

Archivo - El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en una fotografía de archivo - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha reclamado este lunes al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) que condene "claramente" el bombardeo ejecutado recientemente por Estados Unidos contra la central nuclear de Darjovin, situada en el suroeste del país y aún en construcción, en el marco de sus últimos ataques.

"El ataque contra las instalaciones de Darjovin debe ser condenado por la comunidad internacional", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha incidido en que Teherán "espera que el director general del OIEA exprese claramente su postura al condenar el crimen cometido por Estados Unidos".

Así, ha recordado que Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y ha resaltado que las autoridades iraníes "reconocen sus obligaciones por ello, y también tienen expectativas (relacionadas a su pertenencia al acuerdo)", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

El Gobierno iraní denunció el ataque durante la jornada del domingo, tras lo que el OIEA apuntó que la instalación, situada a orillas del río Karun, "se encuentra en las primeras etapas de construcción" y "no contenía material nuclear" cuando sus inspectores la visitaron por última vez.

En este sentido, el director general del organismo, Rafael Grossi, afirmó que el ataque "no plantea ningún riesgo radiológico", pero reiteró su llamamiento "a la moderación militar en las proximidades de todos los emplazamientos relacionados con la energía nuclear", sin llegar a condenar el bombardeo, tal y como exige Teherán.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.