Irán reitera su compromiso con el acuerdo nuclear dependiendo de que reciba los beneficios prometidos

Actualizado 22/02/2018 16:57:50 CET

LONDRES, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha defendido que su país tiene intención de permanecer en el acuerdo nuclear siempre y cuando perciba las ventajas económicas que se le prometieron a cambio de despejar las dudas.

Para Araqchi, en su momento uno de los principales negociadores iraníes sobre el tema nuclear, estos beneficios podrían quedar paralizados si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no emite antes del 12 de mayo una ampliación de la suspensión de las sanciones norteamericanas.

Con todo, Araqchi ha lamentado que "el acuerdo ni siquiera podría sobrevivir aunque Trump ampliara la moratoria" por la falta de concreción circundante.

"Si continúa esa política de confusión e incertidumbre en torno al acuerdo, si las empresas y los bancos no colaboran con Irán, no tiene sentido que permanezcamos en un acuerdo que no nos beneficia", ha añadido Araqchi en una entrevista con la cadena BBC.

El viceministro ha asegurado que "cualquier otro acuerdo con Irán sobre cualquier otra cosa dependerá del éxito que tenga este acuerdo nuclear". Acuerdo que, según Araqchi, "Irán ha respetado en todo momento mientras las otras partes han fallado en algunos aspectos".

"Y si perdemos este acuerdo, nos enfrentaremos a otra crisis nuclear", según Araqchi, quien ha pedido que el acuerdo se interprete en un contexto de seguridad, donde reside su verdadera importancia.

"Para los europeos o la comunidad mundial, cuando hablamos sobre mantener el acuerdo y salvarlo, no estamos dando a elegir entre el mercado iraní o estadounidense, ni es una opción de cooperación económica: es una elección entre tener seguridad e inseguridad", ha concluido.