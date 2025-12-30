Irán reitera que dará una "dura" respuesta a cualquier "agresión" tras las últimas amenazas de Trump

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante una visita oficial a China en septiembre de 2025 (archivo) - Vladimir Smirnov/TASS via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reiterado este martes que Teherán dará una respuesta "dura" a cualquier "agresión", después de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con nuevos bombardeos contra el país centroasiático si reinicia sus programas nuclear y de misiles balísticos.

"La respuesta de la República Islámica de Irán a cualquier agresión tiránica será dura y causará pesar", ha dicho el mandatario iraní en un breve mensaje en su cuenta en la red social X, sin mencionar las recientes palabras de Trump junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Trump advirtió el lunes de que Estados Unidos podría lanzar nuevos ataques contra Irán si Teherán intenta reconstruir su programa de misiles balísticos o su programa nuclear tras los bombardeos ejecutados en junio en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el país centroasiático, a los que se sumó posteriormente Washington.

"Escucho que Irán intenta reconstruir de nuevo (el programa balístico) y, si lo hace, tendremos que derribarlo", manifestó. "Esperemos que eso no pase", dijo, antes de asegurar que "Irán quiere alcanzar un acuerdo". "Si quieren, eso sería mucho más inteligente", apuntó.

Así, defendió que la ofensiva israelí, a la que se sumó Estados Unidos con ataques contra tres instalaciones nucleares iraníes, derivó de que Irán "decidió no alcanzar un acuerdo". "Ahora desearían haberlo hecho", sostuvo, al tiempo que dejó abierta la puerta a unas negociaciones que Teherán rechaza sin garantías de seguridad sobre su retorno a la mesa de conversaciones.

Trump rechazó además pronunciarse sobre un posible cambio de régimen en Irán. "No voy a hablar sobre el derrocamiento de un régimen", afirmó el mandatario, quien sin embargo afirmó que el país "tiene muchos problemas", entre ellos "una inflación tremenda" y una economía que "no es buena". "La gente no está muy contenta", apostilló.

Por su parte, la Presidencia rusa ha hecho este mismo martes un llamamiento a la calma y ha prometido "continuar sus contactos con todas las partes" para evitar un nuevo conflicto en el corazón de Oriente Próximo, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha advertido de que "debe evitarse cualquier paso que incremente las tensiones en la región". "Creemos que el diálogo con Irán es fundamental", ha esgrimido, antes de defender el desarrollo de relaciones constructivas con Irán.