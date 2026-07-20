Irán subraya que la estadounidense supuestamente liberada "no era una prisionera ni hacía frente a caso alguno"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán en la sede de su Embajada en Berlín. - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha asegurado este lunes que la estadounidense supuestamente liberada en el país asiático "no era una prisionera ni hacía frente a caso alguno", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada su excarcelación y tras su llegada el domingo al país norteamericano.

"Ninguna prisionera estadounidense con las características mencionadas por Trump ha sido liberada", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en línea con la postura del aparato judicial de Irán, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. "La persona en cuestión no era una prisionera ni hacía frente a caso alguno", ha zanjado.

La mujer, identificada como Dena Karari, llegó el domingo a Estados Unidos, según confirmó su abogado, Jared Genser. "Dena Karari, bienvenida a casa, a la tierra de la libertad y hogar de los valientes, tras 566 días injustamente detenida por el régimen iraní", dijo a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Trump anunció el jueves que Karari estaba ya en proceso de regresar a Estados Unidos como "gesto de buena voluntad" iraní, pero el viernes las autoridades iraníes desmintieron la noticia y afirmaron que ninguna persona con dichas características había salido de una prisión.

Karari, residente de California y de 53 años de edad, cuenta con doble nacionalidad estadounidense e iraní y permanecía retenida en Irán desde que le confiscaron el pasaporte mientras visitaba a unos familiares en la ciudad de Shiraz (suroeste) en diciembre de 2024.

Acusada de espionaje, tenía prohibido salir del país desde hacía más de un año, a la espera de juicio. Karari no fue detenida, pero fue interrogada en varias ocasiones por las autoridades durante el tiempo que pasó retenida en la República Islámica, según la versión de Estados Unidos.