Irán subraya que "la pelota está en el tejado de EEUU" de cara a "evitar una guerra" en Oriente Próximo

El presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf (archivo) - Icana / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha subrayado este martes que "la pelota está en el tejado estadounidense" de cara a "evitar una guerra", horas después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra la isla de Qeshm, en plenas conversaciones para intentar lograr un acuerdo de paz.

"Irán ha dado una respuesta firme y racional a Estados Unidos", ha dicho, en referencia a las acciones iraníes tras la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, antes de afirmar que "la pelota está ahora en el tejado de Washington. "Irán nunca se rendirá", ha reiterado, al tiempo que ha asegurado que "la resistencia ha llevado a la desesperación a Estados Unidos e Israel".

Así, Qalibaf ha recalcado durante una sesión parlamentaria que tanto Estados Unidos como sus socios en Oriente Próximo son conscientes tras las dos últimas ofensivas --la de junio de 2025 y la citada de febrero-- que "la era de las demandas excesivas ha llegado a su fin", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

"Nuestra respuesta militar y estratégica a cualquier fallo de cálculo del enemigo será impredecible", ha advertido, antes de insistir en que Teherán no tendrá limitaciones geográficas a la hora de hacer frente a una ofensiva estadounidense.

"Si Estados Unidos comete otro error estratégico, debe saber que esta vez hará frente a un nuevo campo de batalla y estará aún más desesperado que a día de hoy, mientras busca una salida (al conflicto en Oriente Próximo", ha zanjado, según ha informado la agencia de noticias Tasnim.

Las palabras de Qalibaf han llegado poco después de que Estados Unidos lanzara ataques "defensivos" contra Qeshm, argumentando que se trata de una respuesta a un ataque iraní contra "activos estadounidenses" en la zona, según fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses, sin que por ahora haya confirmación oficial.

Los ataques han sido ejecutados en la víspera de las 'midterms' en el país norteamericano y en medio de contactos entre las partes para intentar lograr un acuerdo. El vicepresidente estadounidense, reconoció el lunes que "ciertamente ha habido avances" en las negociaciones, canalizadas a través de mediadores, mientras que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, reseñó que un acuerdo es algo que "puede pasar".