Irán trata con Emiratos la reducción de la escalada en la región

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en una sesión en Teherán. - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han tratado este miércoles con las de Emiratos Árabes Unidos la situación en la región del Golfo, en medio del alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán, así como la "reducción de la escalada en la región".

En concreto, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente emiratí, Mansur bin Zayed al Nahyan, han mantenido una llamada telefónica en la que han discutido los medios para reducir la escalada en la región.

"Mantuvieron una conversación telefónica durante la cual ambas partes discutieron los acontecimientos regionales y las formas de reducir la escalada en la región", ha señalado WAM, la agencia oficial de noticias de Emiratos.

Se trata de un inusual contacto entre ambos países, el primero desde que se exacerbaron las tensiones en el Golfo por las represalias de Irán contra los países vecinos tras el ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel lanzado el pasado 28 de febrero y que se saldó con la muerte del líder supremo, Ali Jamenei, y gran parte de la cúpula política y militar del país, así como un saldo de más de 3.300 muertos según el balance oficial de la República Islámica.

En este tiempo, Emiratos ha sido el objetivo principal de los ataques iraníes, en sus represalias regionales, y en estas semanas ha neutralizado más de 2.800 misiles y drones lanzados desde Teherán. El reino del Golfo ha avisado de que reevaluará sus relaciones con los países vecinos tras los ataques de Irán contra infraestructuras energéticas insistiendo en la necesidad de poner por delante las "prioridades nacionales".

Mientras, Irán ha seguido mostrando beligerancia hacia varios países de la región a los que piden repaparaciones por permitir "que sus territorios sean utilizados" por sus agresores, en alusión a Estados Unidos y sus operaciones militares en la ofensiva sorpresa. Así extendió esta demanda a Bahréin, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.