Irán ve "absolutamente inaceptable" la designación de su Fuerza Quds como grupo terrorista por parte de Argentina

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha tachado este domingo de "absolutamente inaceptable" la designación de la Fuerza Quds como organización terrorista por parte del Gobierno de Argentina y ha advertido a las autoridades de este país con una "respuesta adecuada" en caso de ataque a este grupo militar iraní.

"La cuestión de etiquetar a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es absolutamente inaceptable desde el punto de vista del Derecho internacional y políticamente, además de ser un acto inapropiado y muy peligroso, y no existe base legal ni internacional para tal comportamiento", ha señalado el portavoz de la cartera diplomática iraní, Esmaeil Baghaei.

En una rueda de prensa, Baghaei ha indicado que "lamentablemente, ya hemos presenciado este tipo de comportamientos por parte de otros países que han tomado medidas similares" y al hilo ha advertido de que "cualquier país que se permita atacar o etiquetar a una parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se enfrentará a una respuesta adecuada por parte de" Teherán.

Estas declaraciones llegan después de que el Ejecutivo liderado por Javier Milei haya incluido en la víspera a la Fuerza Quds de Irán y a trece personas vinculadas a este grupo militar iraní en el 'Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento' (RePET), apenas un par de días después de hacer lo mismo con las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, siguiendo los pasos de Estados Unidos.

El mandatario ha argumentado en un comunicado que esta brigada --división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní-- está "especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países" y ha recordado que la propia Argentina "fue víctima de sus operaciones en la década de 1990", en episodios como los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y contra la AMIA --Asociación Mutual Israelita Argentina-- (1994).

El Departamento de Estado estadounidense ha aplaudido la medida al considerar a la Fuerza Quds un "brazo clave" de la Guardia Revolucionaria iraní que "ha alimentado la violencia en Oriente Próximo y otros lugares, al tiempo que reprime a su propio pueblo en el país".