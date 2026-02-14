Irán ve a una Europa "confundida y sin dirección" en el "circo" de la Conferencia de Seguridad de Múnich

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/President of Russia Office

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha lamentado que el "circo" de la Conferencia de Seguridad de Múnich es una demostración del declive de una Europa "confundida y sin dirección" abanderada por una Alemania que está entregando el proyecto europeo a los pies de Israel.

Las relaciones entre Irán y Europa son prácticamente nulas hasta el punto de que Teherán ha decidido regresar a la mesa de negociaciones a la mesa solo con Estados Unidos para intentar buscar una salida a la crisis sobre su programa nuclear. Irán acusa a Bruselas de haber incumplido los términos del acuerdo de 2015 al aislar a la república islámica desde la retirada unilateral de EEUU del acuerdo, tres años después de su firma.

Las condenas de Europa a los miles de muertos en la represión a las protestas contra el Gobierno iraní (que Teherán ha condenado como incidentes alentados por Estados Unidos e Israel) han empeorado todavía más la situación. "La Unión Europea parece confundida, de lo arraigada que está su incapacidad para comprender lo que sucede dentro de Irán", ha lamentado Araqchi en redes sociales.

"Estratégicamente, esta UE sin dirección ha perdido todo peso geopolítico en nuestra región y Alemania, en particular, lidera la rendición total de su política regional a Israel", ha indicado el ministro de Exteriores iraní.

"¿Qué significa todo esto en la práctica? La parálisis e irrelevancia de la UE y del E3", ha declarado Araqchi en referencia a Alemania, Francia y Reino Unido, en su día las tres grandes potencias europeas negociadoras del acuerdo, "se refleja en la dinámica que rodea las actuales conversaciones sobre el programa nuclear iraní", donde Europa no tiene sitio.

"Europa, que en su día fue un interlocutor clave, ahora ha desaparecido. En cambio, nuestros amigos en la región son mucho más eficaces y serviciales que un E3 periférico y con las manos vacías", ha concluido el ministro sobre un foro internacional convertido en un "circo" y expresión de un "declive" que parece anteponer "meras interpretaciones" antes que discursos "sustantivos".