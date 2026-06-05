Irlanda prohíbe la entrada a Ben Gvir y Smotrich por su papel en el "desastre" de Gaza

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir - Europa Press/Contacto/Jamal Awad

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irlanda ha anunciado este viernes que prohíbe la entrada al país a los ministros de Seguridad y Finanzas de Israel, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente, en represalia por su papel "fundamental" en el "desastre" que las autoridades israelíes desarrollan en la Franja de Gaza.

"El ministro de Justicia, Jim O'Callaghan, ha dado instrucciones a sus funcionarios para que prohíban la entrada en Irlanda tanto al ministro Ben Gvir como al ministro Smotrich", ha confirmado el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en declaraciones a la prensa desde Tivat, en Montenegro, donde estos días tiene lugar la Cumbre UE-Balcanes.

El jefe del Ejecutivo ha defendido la medida alegando que las acciones y las palabras de los ministros israelíes "equivalen a un deseo de ver eliminados a los palestinos de Palestina".

Además, ha considerado que el comportamiento de los dos ministros ultra "justifica también la imposición de sanciones a nivel de la UE" y ha asegurado que lo plantearán en Bruselas, si bien ha dudado de que pueda conseguir "el apoyo suficiente por parte" de los Veintisiete, dado "el actual bloqueo en lo que respecta a las sanciones contra los colonos".

Mientras, un portavoz del Ministerio de Justicia, Interior y Migración ha señalado en un comunicado difundido por la cadena de televisión irlandesa RTÉ que la medida aprobada está "en consonancia" con los planes ya anunciados por el Gobierno para impedir la entrada al país a "aquellos miembros del Gobierno de Israel que han desempeñado un papel fundamental en el fomento del desastre que se está desarrollando en Gaza".

Irlanda, entre otros países como España e Italia, ha reclamado a Bruselas sanciones contra Ben Gvir, en particular después de que el ministro ultra difundiese un vídeo en que se le observa ondeando la bandera de Israel y paseando entre los activistas de la última flotilla rumbo a Gaza esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel, generando criticas tanto internacionales como dentro de Israel.