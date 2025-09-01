Israel afirma haber matado a un combatiente de Hezbolá en sus ataques del domingo en el sur de Líbano

Archivo - Vista de un edificio destruido por ataques de Israel contra Shiyah en la capital libanesa - Marwan Naamani / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha anunciado este lunes que ha matado en la víspera a un miembro del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Nabatiye, al norte del río Litani, en el sur de Líbano.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron a un terrorista de la organización terrorista Hezbolá ayer (domingo). El terrorista fue identificado en un importante punto de la organización que fue atacado ayer en la región de Nabatiye, en el sur del Líbano", ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram, sin dar más detalles sobre el fallecido.

El portavoz militar israelí Avichay Adraee ha asegurado en la víspera que las FDI han bombardeado una "instalación militar subterránea de Hezbolá" en la zona del Castillo de Beaufort "tras detectarse actividad militar" en los túneles.

Ya por la tarde, un dron israelí ha disparado contra una motocicleta en El Fauqa, también en la región de Nabatiye. El conductor del vehículo, identificado como Ibrahim Ali Taube, ha sido trasladado en estado crítico a un hospital, pero ha fallecido poco después.

Aunque existe un frágil cese de hostilidades desde noviembre de 2024, Israel mantiene que se reserva el derecho a efectuar estos ataque si percibe actividad en la zona e insiste en que el Ejército libanés debe asumir inmediatamente el control de la región y ejecutar de una vez un difícil plan para desarmar a la organización, que se niega categóricamente a deponer las armas.