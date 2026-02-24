Israel anuncia ayuda energética a Ucrania en el cuarto aniversario de la guerra

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, en una rueda de prensa en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Israel ha anunciado este martes nueva ayuda energética a Ucrania en el marco del cuarto aniversario de la guerra lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Cuando el mundo conmemora cuatro años desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Israel apoya al pueblo ucraniano", ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí quien ha confirmado la entrega de 117 centrales eléctricas portátiles a la región de Kiev.

El acuerdo se ha concretado en una llamada del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, centrada en las "urgentes necesidades energéticas".

"Mientras las comunidades siguen enfrentando ataques a infraestructura crítica, Israel sigue comprometido a brindar asistencia humanitaria práctica y vital sobre el terreno", han apuntado las autoridades israelíes.