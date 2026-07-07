Israel anuncia maniobras militares en los Altos del Golán

Archivo - Un soldado israelí se encuentra junto a unos paquetes de ayuda humanitaria que esperan ser recogidos en el lado palestino del paso fronterizo de Kerem Shalom. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha anunciado este martes ejercicios militares en los Altos del Golán que tendrán lugar mañana, advirtiendo a las poblaciones de la zona de que habrá un "movimiento intenso" de fuerzas de seguridad y vehículos.

"Un ejercicio militar se llevará a cabo mañana por la mañana en los Altos del Golán. En el marco del ejercicio se notará un movimiento intenso de fuerzas de seguridad y vehículos, y también se escucharán ecos de explosiones en el espacio", ha indicado el Ejército israelí en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha señalado que no cabe preocuparse por un incidente de seguridad y que "en caso de un evento real", los residentes serán informados por parte las fuerzas de seguridad de Israel.

Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, un movimiento no reconocido por parte de la comunidad internacional.