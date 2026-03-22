Israel anuncia la muerte del comandante de las fuerzas especiales de la Fuerza Raduán de Hezbolá

Archivo - Imagen de archivo de un ataque israelí contra el sur de Líbano - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de que han matado al comandante de las fuerzas especiales de la Fuerza Raduán, división de élite del partido milicia chií libanés Hezbolá, Abú Jalil Baryi, así como de otros dos "terroristas".

El ataque israelí ha sido ejecutado en la zona de Majdal Selm, en el sur de Líbano, han informado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado oficial.

Baryi fue durante años comandante de la Fuerza Raduán y recientemente pasó a hacerse cargo del mando de sus fuerzas especiales, dedicadas principalmente a atacar a las Fuerzas Armadas israelíes, según el comunicado militar.

El anuncio ha sido realizado mientras Israel ha comenzado ya a destruir los puentes sobre el río Litani, en el sur de Líbano, bajo el argumento de que están siendo empleados por Hezbolá para atacar suelo israelí desde el sur del país en lo que se trata de una maniobra para separar la parte meridional.

Las Fuerzas Armadas israelíes han atacado "infraestructura terrorista" de Hezbolá en "varias zonas en distintos puntos de Líbano". "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han lanzado una amplia oleada de ataques contra infraestructura de la organización terrorista Hezbolá en el sur de Líbano", ha explicado el Ejército.

Más de un millar de personas han muerto desde el inicio el pasado 2 de marzo de una ofensiva militar israelí sobre Líbano coincidiendo con la campaña de bombardeos estadounidense-israelí contra Irán. El siguiente objetivo anunciado por Israel es el aislamiento del territorio libanés al sur del río Litani volando los puentes sobre esta vía de agua.