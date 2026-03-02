Israel anuncia la muerte del jefe de Inteligencia de Hezbolá en los ataques de la última noche contra Beirut

Archivo - Imagen de archivo de una militares del Ejército de Israel. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han anunciado este lunes la muerte del jefe de Inteligencia del partido-milicia libanés Hezbolá en el ataque perpetrado durante la noche contra Beirut, la capital de Líbano, en el marco de una gran ofensiva contra todo el país lanzada en respuesta a un ataque del grupo libanés.

"El Ejército confirma que en un ataque preciso perpetrado en Beirut durante la noche, el terrorista Husein Mekled, que se desempeñaba como jefe de la sede de Inteligencia de la organización terrorista Hezbolá, ha sido eliminado", han explicado las fuerzas israelíes en un comunicado.

Previamente, el Ejército israelí había informado de la puesta en marcha de una ofensiva contra supuestos objetivos del partido-milicia chií en "todo" Líbano, en respuesta a un ataque del grupo contra territorio israelí por la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en los ataques de este sábado por Israel y Estados Unidos.

Poco antes, el cuerpo militar ha interceptado el lanzamiento de "proyectiles" desde el país vecino, sin registrar daños personales ni materiales hasta el momento, si bien ha obligado a las autoridades a activar las sirenas antiaéreas en varios puntos del norte del país.

No obstante, Hezbolá ya había advertido en la víspera de su intención de "enfrentar la agresión estadounidense-israelí", que tildó de "traicionera", en un comunicado en el que auguró un "gran fracaso" a la iniciativa para acabar con el régimen iraní.