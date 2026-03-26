Israel anuncia la muerte de más de 30 supuestos miembros de Hezbolá en operaciones en el sur de Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un ataque israelí contra el sur de Líbano. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de más de 30 supuestos miembros del partido-milicia chií Hezbolá en operaciones llevadas a cabo durante los últimos días en el sur de Líbano, en el marco de la ofensiva lanzada al hilo de la guerra en Oriente Próximo, desatada por la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán.

Así, ha afirmado que entre los sospechosos muertos figuran unos diez integrantes de la Fuerza Raduán, la unidad de élite del grupo, antes de destacar que todos ellos "fueron eliminados" en "bombardeos, ataques con carros de combate, disparos de francotiradores y ataques con drones".

"Las fuerzas destruyeron además decenas de infraestructuras de Hezbolá y ubicaron almacenes de armas de Hezbolá", ha señalado en un comunicado, donde ha subrayado que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen actuando con fuerza contra Hezbolá, que decidió unirse a la campaña y operar bajo auspicios del régimen de Irán".

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 1.100 los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.