Al menos tres muertos y once heridos en una nueva oleada de ataques israelíes en el sur de Líbano

Ataques aéreos israelíes en Líbano. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrada en la noche de este miércoles por el Ejército israelí en el sur de Líbano se ha saldado con al menos tres muertos y once heridos, en el marco de los ataques de Israel contra posiciones del partido-milicia chií Hezbolá en el país desde el pasado 2 de marzo, que ya han dejado cerca de 1.100 víctimas mortales y más de 3.000 personas heridas, según el último balance de las autoridades libanesas.

El ataque con mayor número de víctimas mortales ha tenido lugar en la gobernación de Bint Jbeil, en el sureste del país, donde han perdido la vida tres personas y otras cuatro han resultado heridas, según ha informado el centro de operaciones de emergencias sanitaria del Ministerio de Salud Pública en comunicados recogidos por la agencia libanesa NNA.

Del mismo modo, ha sido registrado otro ataque aéreo en la localidad de Marjayún, por cuenta del cual siete civiles han resultado heridos, según han precisado las mismas fuentes.

Por su parte, este miércoles las Fuerzas de Defensa de Israel han lamentado que un soldado de la reserva ha resultado "gravemente herido" por cuenta del lanzamiento de cohetes contra sus fuerzas en territorio libanés.

El soldado, han explicado esas mismas fuentes en un mensaje publicado en Telegram, ha sido trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica, al tiempo que se ha informado de los hechos a su familia.