Israel anuncia la muerte de un supuesto miembro de Hezbolá en un bombardeo contra Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un ataque de Israel contra el sur de Líbano. - STR/dpa - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de un supuesto miembro del partido-milicia chií Hezbolá en un bombardeo perpetrado en la víspera contra Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Así, ha afirmado que el sospechosos "intentaba restaurar la infraestructura (del grupo) en Zutar al Sharquiya, en el sur de Líbano", antes de resaltar que "las actividades del terrorista eran una violación flagrante de los entendimientos entre Israel y Líbano", en referencia al alto el fuego.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.