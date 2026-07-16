Israel aprueba que la Inteligencia se sume a la Policía "para erradicar la delincuencia en la sociedad árabe"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha dado el visto bueno a que unidades de servicio de Inteligencia se sumen a las tareas de la Policía en seguridad interna "para erradicar la delincuencia en la sociedad árabe", según ha señalado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Hemos aprobado en el Gobierno una iniciativa nacional sin precedentes para erradicar la delincuencia en la sociedad árabe: el Shin Bet se unirá a la lucha junto con la Policía de Israel, con una inversión de aproximadamente 500 millones de shékels (unos 145 millones euros)", ha informado.

En este sentido, ha informado de que se creará "una unidad especializada para combatir el contrabando y el tráfico de armas", mientras que en el marco de la Policía se establecerá una unidad nacional especial que "actuará contra las organizaciones criminales mediante tecnologías y medios avanzados".

"No aceptaremos una realidad de asesinatos, violencia, extorsión y terrorismo criminal en las calles de Israel. Movilizaremos las mejores capacidades del Estado para llegar a los líderes de las organizaciones criminales, secar sus fuentes de poder y dinero, desmantelar sus infraestructuras y devolver la seguridad personal a los ciudadanos de Israel", ha indicado.

"Actuaremos con determinación, fuerza y sin concesiones, hasta que devolvamos la seguridad a todos los ciudadanos de Israel, sin excepción alguna", ha subrayado el líder israelí.