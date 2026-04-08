Israel asegura que ataca a Hezbolá ante la inacción de líderes de Líbano: "Debemos hacerlo en su lugar"

Israel lleva a cabo su oleada de ataques más intensa hasta la fecha contra la ciudad de Beirut y en todo el país. - Europa Press/Contacto/Nicolas Cleuet

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Israel ha respondido este miércoles a los líderes de Líbano que sus nuevos ataques buscan actuar contra el partido milicia chií Hezbolá, frente a la inacción de los dirigentes del país, en un mensaje para justificar la ofensiva más intensa hasta la fecha contra Beirut y el sur del país.

"El presidente y el primer ministro de Líbano no tienen vergüenza al atacar a Israel por hacer lo que ellos deberían haber hecho: golpear a Hezbolá", ha señalado el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en el que denuncia que Beirut "no ofrece disculpas" por los miles de ataques contra Israel pero "vienen con exigencias".

"Es hora de empezar a actuar contra Hezbolá. Con hechos, no con palabras. Y si son incapaces de hacerlo, al menos no se interpongan en el camino".

En este sentido ha asegurado que Líbano no desarmó a Hezbolá ni actuó para detener los ataques contra Israel. "Mintieron cuando afirmaron que habían desmilitarizado el área hasta el Litani. Ahora nosotros debemos hacerlo en su lugar", ha asegurado el Ministerio de Exteriores justificando los ataques continuados contra Líbano pese al pacto alcanzado entre Estados Unidos e Irán para una tregua de dos semanas que, en principio, afecta a las dos partes y sus aliados, pese a que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que no se extiende a Líbano.

Según ha afeado Israel, los ministros de Hezbolá aún sirven en el gobierno libanés, y el embajador iraní permanece en Beirut, "desafiando abiertamente sus propias decisiones".

El Ejército israelí ha lanzado este miércoles una oleada de bombardeos contra el país vecino que ha calificado como su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del grupo chií.

Los ataques han sido firmemente condenados por el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, quien ha criticado que "Israel continúe ampliando sus agresiones" y atacando "barrios residenciales densamente poblados". "Las víctimas han sido civiles desarmados en varias partes de Líbano, y en particular en la capital, Beirut", ha lamentado.