Israel asegura que el médico muerto en un ataque "selectivo" el sábado en la Franja pertenecía al brazo armado de Hamás

Escombros de un edificio destruido por Israel en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este lunes que el médico que mató en un bombardeo el pasado sábado en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, era un alto cargo del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han descrito a la víctima --identificada como Yamal Abú Aoun, jefe del departamento de anestesia del Hospital Yafa-- como "terrorista" que ejercía de "comandante de pelotón del ala militar de Hamás", las Brigadas Ezeldín al Qasam.

"Dirigía a terroristas de Hamás y promovía y planificaba complots terroristas contra las fuerzas de las FDI y el Estado de Israel. Durante el último periodo, participó en la promoción de los esfuerzos de Hamás para consolidar su poder, rehabilitarse y fortalecerse, en violación del acuerdo de alto el fuego", han relatado en un comunicado.

El Ejército israelí ha denunciado que las acciones de este médico, quien fue objeto de un "ataque selectivo" por parte de las FDI, "son otro ejemplo del uso cínico que hace Hamás de puestos civiles para promover la actividad terrorista".

Aoun murió en un bombardeo de las FDI contra un puesto de control de la Policía interna de Hamás, que dejó además tres heridos.

El último balance del Ministerio de Salud de Gaza actualizado a este sábado constata 922 muertos desde octubre, junto a 2.811 heridos en el mismo plazo, para un total de 72.938 fallecidos y 172.919 heridos desde el comienzo de la guerra.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, ha señalado este mismo lunes que desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 11 de octubre de 2025, se han registrado 932 muertos y 2.859 heridos, un balance que incluye dos muertos y 40 heridos por bombardeos perpetrados durante las últimas 24 horas contra la Franja.

La cartera ha manifestado por último que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.941 fallecidos y 172.967 heridos.