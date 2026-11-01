Israel avanza en la apertura de su Embajada en Somalilandia pese al rechazo internacional a su reconocimiento

Israel da un nuevo paso en la formalización de sus relaciones diplomáticas con el estado separatista somalí de Somalilandia - OFICINA DE PRESIDENCIA DE SOMALILANDIA

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Israel ha dado un nuevo paso en la formalización de sus relaciones diplomáticas con el estado separatista somalí de Somalilandia con la entrega de las cartas credenciales de su embajador, Michael Lotem, al presidente de este territorio autoproclamado independiente, Abdirahman Mohamed Abdullahi, 'Irro', en un acto celebrado en el Palacio Presidencial de Hargeisa que ha culminado con la colocación de la primera piedra de la futura delegación israelí.

La Presidencia de Somalilandia ha calificado el nombramiento formal del embajador como el comienzo de "una nueva era de colaboración bilateral, asociación estratégica y cooperación". Asimismo, ha destacado la voluntad de ambas partes de trabajar conjuntamente en favor de la paz, la seguridad y la prosperidad.

Las autoridades del autoproclamado territorio independiente han reivindicado que las alianzas exteriores deben asentarse en "los principios de respeto mutuo, soberanía e intereses compartidos" y ha subrayado la importancia estratégica de estrechar vínculos en una zona marcada por la influencia del mar Rojo y el golfo de Adén.

"El reconocimiento diplomático abre puertas. Lo que construyamos más allá de ellas definirá nuestro lugar en el mundo", han concluido.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha ensalzado el carácter "histórico" de la ceremonia, tras la que se ha colocado la "piedra angular" de la nueva embajada de Israel en el territorio, y ha celebrado el "fortalecimiento de las relaciones" con el estado separatista.

Este acto supone un avance en el la aproximación de ambas partes, que establecieron su reconocimiento mutuo el 26 de diciembre de 2025. Posteriormente, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, visitó Somalilandia en enero de 2026, mientras que la parte somalilandesa abrió su Embajada en Jerusalén durante un viaje de Irro a Israel en junio del mismo año.

Este acercamiento progresivo entre Israel y Somalilandia ha sido condenado tanto por Somalia como por las autoridades palestinas, así como por bloques como la Unión Africana (UA) y la Liga Árabe, que no reconocen la independencia del territorio y respaldan la unidad territorial somalí. Somalilandia, antigua colonia británica que carece de reconocimiento oficial desde que declaró su independencia de Somalia en 1991, funciona 'de facto' como una entidad administrativa, política y de seguridad independiente.