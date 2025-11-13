Israel confirma la entrega de otro rehén muerto en Gaza por parte de las milicias palestinas

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha confirmado este jueves que las milicias palestinas han entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cuerpo de otro rehén que permanecía secuestrado en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha informado en un comunicado de que los restos mortales del rehén han sido entregados por los equipos de Cruz Roja a efectivos del Ejército y la Agencia de Seguridad Israelí (ISA) dentro de Gaza.

El cadáver será trasladado a territorio israelí, tras lo que se llevará a cabo una ceremonia militar con la participación de un rabino del Ejército. Posteriormente, se iniciará el proceso de identificación de los restos en un centro forense adscrito al Ministerio de Sanidad y se informará a la familia de la víctima.

"Los esfuerzos por recuperar a nuestros rehenes continúan y no cesarán hasta que se recupere el último de ellos", ha dicho, pidiendo a la población "respetar la privacidad de las familias y abstenerse de difundir rumores e información no oficial y no verificada".

Esto se produce después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica hayan anunciado este mismo jueves el hallazgo del cuerpo de esta persona, cuya identidad no ha trascendido, al norte de la ciudad Jan Yunis (sur).

El acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, incluyó la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7-O --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes--, así como la entrega de los cadáveres de 28 rehenes fallecidos.