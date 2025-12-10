Israel convoca al embajador ucraniano por sus críticas a Netanyahu

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Haim Zach/GPO/dpa - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha convocado este miércoles al embajador ucraniano, Yevgen Kornichuk, por unas recientes declaraciones en las que afeaba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que siguiera manteniendo relación con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En una entrevista esta semana para el portal de noticias Ynet, el embajador reaccionó con sorpresa, según dijo, a unas declaraciones del primer ministro en el Parlamento israelí sobre su "relación personal" con Putin, con quien hablaba "regularmente" en pos de los "intereses vitales" de Israel.

Kornichuk afirmó haberse sentido muy sorprendido "especialmente teniendo en cuenta lo que Israel sufrió el 7 de octubre", y le instó a "situarse en el lado correcto y moral de la historia".

Unas declaraciones que para Israel son "totalmente inaceptables", se apartaban por completo de la diplomacia e "ignoran la clara posición de Israel" con respecto a la guerra de Ucrania, como así se lo han transmitido, recordándole que ese apoyo ha quedado de manifiesto con la visita a Kiev de altos cargos del Gobierno.