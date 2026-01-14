Israel demuele la vivienda en Cisjordania de un palestino responsable de un ataque mortal en Israel

Archivo - Demolición por parte de Israel de una vivienda en Nablús, Cisjordania, por supuestamente no contar con los permisos necesarios (archivo) - Shadi Jarar'ah/APA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha demolido este miércoles la vivienda en la ciudad cisjordana de Qabatiya del palestino responsable de un ataque perpetrado a finales de diciembre en el norte de Israel, suceso que se saldó con al menos dos muertos y varios heridos.

Así, ha indicado en un comunicado que la vivienda, acordonada poco después del ataque, ejecutado el 26 de diciembre, ha sido demolida por militares, quienes han detenido también a "varios sospechosos" por su presunta "conexión con actividades terroristas".

El atacante, Ahmed al Rub, mató a Shimshon Mordechai, de 68, y a Aviv Maor, de 19, en un atropello intencionado y ataque con arma blanca antes de ser tiroteado por una persona que se encontraba en la zona y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad.

El suceso fue condenado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y aplaudido por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica, que subrayaron que era una respuesta a las acciones de las tropas israelíes en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este.

Las autoridades de Israel mantienen una política de demolición de las viviendas de los palestinos acusados de llevar a cabo ataques o condenados por ello, unas medidas punitivas denunciadas por las autoridades palestinas como un castigo colectivo.