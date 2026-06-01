Israel denuncia "discriminación" por el veto de Francia a sus productos ofensivos en la feria Eurosatory

Archivo - Vehículos militares en la exhibición EUROSATORY en París (archivo)
Archivo - Vehículos militares en la exhibición EUROSATORY en París (archivo) - Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 1 junio 2026 17:21
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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha denunciado la "discriminación" de Francia por vetar la presencia de un puesto oficial y de productos militares ofensivos israelíes en la feria Eurosatory que se celebrará entre el 15 y el 18 de junio en París.

Francia ha prohibido la presencia de representantes del Gobierno israelí, la apertura de un pabellón israelí en la exposición y ha limitado la presencia de productos israelíes a aquellos con aplicaciones defensivas, por lo que quedan fuera los productos ofensivos.

"Es una política arbitraria y discriminatoria en comparación con otros países participantes y supone una violación directa de las normas sobre las exhibiciones internacionales de defensa", ha criticado el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado.

Esta "lamentable" decisión tomada por "motivos políticos y comerciales" cumple con el "patrón" de la conducta francesa de los últimos años y que sitúa a este país "en el lado incorrecto de la Historia", ha añadido.

En particular reprocha que Francia "se enorgullece de los valores de libertad y democracia" mientras "actúa en contradicción directa de los principios que dice defender". Y atribuye el veto a los sistemas ofensivos israelíes a que "han demostrado ser muy superiores a los equivalentes franceses" en precisión y eficacia contra "organizaciones y regímenes terroristas que amenazan no solo a Israel, sino a toda la región", ha argüido.

Eurosatory es una de las muestras de productos más grandes del mundo y se celebra a las afueras de París cada dos años. En la edición de 2024 Israel ya vetó a decenas de empresas israelíes por la actuación israelí en la Franja de Gaza. Un tribunal parisino revocó la prohibición, pero muchas empresas israelíes decidieron no acudir.

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