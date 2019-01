Israel descubre el último túnel de Hezbolá hasta el país y da por terminada la operación en Líbano

Actualizado 13/01/2019 9:03:48 CET

JERUSALÉN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha encontrado este domingo el último de los túneles excavados por las milicias libanesas de Hezbolá hacia Israel, en lo que significa el final de una operación de limpieza de mes y medio que ha incrementado la tensión entre ambos países.

El último túnel se encontraba a unos 50 metros de profundidad y tenía una longitud de 800 metros, parte de los cuales en territorio israelí, según el Ejército.

180ft deep underground

2,624ft dug under #Lebanon

Dozens of yards dug into Israel

This #Hezbollah attack tunnel was dug from the Lebanese village of Ramyeh into Israel & will be neutralized soon.

We have now exposed all attack tunnels dug by Hezbollah from Lebanon into Israel. pic.twitter.com/AU0zNbmCCM