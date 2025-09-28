Israel destaca la importancia de las sanciones a Irán "por su programa nuclear militar"

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha puesto este domingo en valor la reactivación de las sanciones de Naciones Unidas a Irán por su programa nuclear y ha denunciado que se trata de un programa con fines militares.

"Hoy oficialmente se han recuperado las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Irán. Es un acontecimiento importante en respuesta a los incumplimientos actuales de Irán, en especial sobre su programa nuclear militar", ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Para Israel, "el objetivo está claro" y es "evitar un Irán con armas nucleares". "El mundo debe utilizar todas las herramientas a su alcance para lograr este objetivo", ha argumentado.

En la noche del sábado al domingo ha sido activado el conocido como mecanismo 'snapback' por el que han vuelto a entrar en vigor las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Irán, que fueron retiradas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015.

La medida ha salido adelante a iniciativa del grupo E3 --Alemania, Francia y Reino Unido-- y después de que en 2018 Estados Unidos se retirara unilateralmente del acuerdo. Teherán defiende que su industria nuclear tiene sólo fines pacíficos.