Israel detecta la presencia de la bacteria del cólera en un embalse próximo a Siria

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Israel ha confirmado la presencia de la bacteria del cólera en un embalse del río Yarmuk, en el norte del país y próximo a la frontera siria, y ha anunciado el comienzo de un protocolo de contención para evitar brotes de contagios como los que han estallado en Siria y Líbano.

Las autoridades sanitarias israelíes han procedido a echar cloro en el embalse y a cortar el paso de sus aguas hacia el Kinneret, el lago de agua dulce más grande de Israel.

En un comunicado recogido por 'The Times of Israel', el Ministerio de Salud asegura que, de momento, "no ha sido identificado peligro alguno para la salud pública" aunque "está haciendo un seguimiento de posibles fuentes de contaminación" como el río Hasbani en Líbano.

El Ministerio de Salud de Israel ha asegurado que ya ha puesto al corriente de la situación al Gobierno palestino y a Jordania.

El origen sirio del hallazgo preocupa especialmente al Gobierno israelí dado el grave impacto del cólera en el país vecino donde, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el brote declarado a finales de agosto ha dejado al menos 92 muertos y unos 35.500 casos hasta el 9 de noviembre.

El Ministerio de Salud de Líbano, por su parte, ha registrado ya 513 contagios desde el estallido el mes pasado del primer brote en 30 años en el país, si bien la cifra de fallecidos se mantiene estable en 18 desde hace once días y el número de ingresados sigue disminuyendo a cada día que pasa, de 82 a 70 desde el pasado jueves.