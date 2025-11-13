Israel detiene en Cisjordania a cerca de 40 supuestos miembros de Hamás a los que acusa de planear atentados

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este jueves la detención de cerca de 40 supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la localidad cisjordana de Belén y ha asegurado que todos ellos habrían estado preparando la ejecución de atentados contra objetivos israelíes.

La Policía israelí ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que la operación, llevada a cabo de forma conjunta con el Shin Bet y el Ejército, tuvo como objetivo "una estructura terrorista de Hamás en el área de Belén", antes de afirmar que los detenidos "planeaban llevar a cabo ataques armados contra miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos del Estado de Israel".

Así, ha recalcado que han sido detenidos "unos 40 operativos" en el marco de estas operaciones, lanzadas durante los últimos días, antes de agregar que también han sido incautadas diversas armas y afirmar que los principales sospechosos llevaron a cabo "labores de reclutamiento y establecimiento de células terroristas".

"Una de las células terroristas estaba altamente preparada para perpetrar ataques en el futuro inmediato", ha dicho. "La desarticulación de estas estructuras evitó ataques con explosivos y tiroteos que podrían haber causado grandes bajas entre civiles y soldados", ha asegurado.

Por último, ha hecho hincapié en que las fuerzas de seguridad y el Ejército "seguirán actuando para impedir cualquier intento de la organización terrorista Hamás de promover actividades terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos y trabajarán para llevar a los implicados ante la justicia".