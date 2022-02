Israel insta a sus conciudadanos a salir de Ucrania "antes de que sea imposible"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha emplazado a los ciudadanos israelíes a salir de Ucrania "antes de que sea imposible" debido al conflicto con Rusia. En la próxima semana hay previstos 32 vuelos desde Ucrania a Israel.

"Venid a casa. No asumáis riesgos innecesarios. No esperéis hasta que queráis venir pero sea ya imposible. Responsabilizaros de vuestras vidas. Salid de Ucrania lo más rápido posible y venid a casa", ha afirmado Bennett en declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

"Como el resto del mundo, esperamos que la tensión se supere sin una mayor escalada, pero nuestra primera responsabilidad es atender a nuestros ciudadanos, los ciudadanos de Israel", ha añadido Bennett.

Al menos 28 países han emitido alertas para que sus conciudadanos abandonen Ucrania debido a la tensión militar con Rusia, que según Estados Unidos y sus aliados ha acumulado un importante contingente militar cerca de la frontera ucraniana.