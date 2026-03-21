Israel investiga la muerte de un colono israelí en el norte de Cisjordania

Archivo - Fuerzas militares de Israel cerca de Nablús, Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que están investigando un incidente ocurrido este sábado en Beit Amarin, en el norte de Cisjordania, en el que ha muerto un civil israelí.

"Se está examinando un posible atentado terrorista", ha publicado el Ejército israelí en un comunicado en el que indica que hay un civil israelí muerto y dos más heridos. Además hay un palestino herido.

"Fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y de la Policía se han desplazado hasta la localidad de Beit Amarin, en Samaria, tras recibir informaciones sobre el impacto de un vehículo palestino con uno israelí" ha explicado el comunicado militar.

Las circunstancias del "incidente" están siendo investigadas por las fuerzas de seguridad.

Este mismo sábado dos palestinos han resultado heridos y tres más han sido detenidos --uno de ellos menor de edad-- durante un ataque de colonos israelíes protegidos por fuerzas israelíes en Masafer Yatta, al sur de Hebrón, según un activista citado por la agencia de noticias palestina WAFA.

Los colonos han atacado a los vecinos palestinos y los han rociado con pulverizador de pimienta. Uno de los palestinos ha sufrido hematomas por los golpes y síntomas de ahogamiento, ha explicado el activista contra los asentamientos Usama Majamré. Las fuerzas israelíes han intervenido en apoyo a los colonos empleando granadas aturdidoras y han asaltado una vivienda.

También ha habido una incursión de colonos israelíes en Burin, al sur de Nablús. Los israelíes realizaron actos "provocativos" en varias viviendas de palestinos.