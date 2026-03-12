Israel lanza una "amplia oleada de ataques" contra "infraestructura del régimen terrorista" en Irán

Archivo - Un avión de la Fuerza Aérea de Israel (archivo) - Israel Defense Forces / Xinhua News / ContactoPhot

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este jueves una "amplia oleada de ataques" contra "infraestructura del régimen terrorista" en Irán, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático, sumido en ese momento en un proceso de negociaciones con Washington para un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una amplia oleada de ataques contra infraestructura del régimen terrorista iraní en varios puntos de Irán", ha apuntado en un breve mensaje, en el que no especifica por ahora cuáles son los objetivos de esta nueva andanada de ataques aéreos.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta ahora más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por Teherán. Entre los fallecidos se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como otros ministros y altos cargos del Ejército del país.

Por su parte, Teherán ha respondido al ataque con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel, así como contra enclaves de interés para Washington en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.