Israel lanza nuevos ataques en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Archivo - Militares israelíes en Líbano - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han lanzado en las últimas horas una serie de ataques contra supuestos objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego formalmente en vigor.

En concreto, medios libaneses han informado de la caída de obuses de artillería en la localidad de Kefar Tebnit, en el distrito de Nabatiye, y en Beit al Sayad, en el distrito de Tiro.

Asimismo se ha informado de un bombardeo israelí en Hadatha, distrito de Bint Yebeil, precedido del lanzamiento de una bomba sónica, informa la televisión libanesa Al Mayadín.

Por otra parte ha habido otro bombardeo israelí en Majdal Zun y un dron israelí ha lanzado pasquines de aviso en la localidad de Mansuri, también en Tiro.

En Haris ha habido una operación de búsqueda de las fuerzas israelíes y se han podido escuchar disparos de ametralladora sin que por el momento haya noticia de heridos, informa la agencia de noticias oficial libanesa, NNA. Durante la jornada del sábado se contabilizaron un muerto y cuatro heridos en ataques israelíes precisamente en Mansur.

El Ayuntamiento de la localidad de Bint Yebeil ha confirmado por su parte que "el enemigo está realizando demoliciones, bombardeando, derribos y voladuras de viviendas y robando las pertenencias en un claro crimen de guerra".

"La política de silencio y pasividad es inaceptable", ha denunciado antes de instar al Estado libanés a tomar "medidas de inmediato" para parar esta "masacre urbana" y denunciarla en ámbitos internacionales.

El alto el fuego en Líbano está formalmente en vigor desde el 17 de abril conforme a los términos pactados por Estados Unidos e Irán en el Memorándum de Entendimiento de Islamabad.

Sin embargo, Israel ha aclarado que no está obligado por este documento y se ampara en el pacto alcanzado entre el Gobierno israelí y el libanés que autoriza la presencia militar israelí en al sur del río Litani y varios puntos al norte mientras no haya garantías del desarme de Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés informó el sábado de que son ya 4.322 los muertos y 12.210 los heridos desde el inicio de la última escalada, el pasado 2 de marzo.