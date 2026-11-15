Israel mata al comandante de la Brigada Rafá de Hamás dos meses después del asesinato selectivo de su antecesor

Asesinato selectivo de un comandante de las Brigadas Ezzeldín al Qassam de Hamás en Jan Yunis - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de la muerte del comandante de la Brigada Rafá de las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, Samir Mahmud Hasán Abú Yunis, de 53 años, apenas dos meses después de la muerte en otro asesinato selectivo de su predecesor, Naal Abú Abid, el 15 de septiembre.

El ataque aéreo se produjo poco después de la media noche, cuando Abú Yunis caminaba por una calle de Mauasi, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según el Ejército israelí. Hamás denuncia un bombardeo de "drones explosivos" contra una zona de tiendas de campaña para desplazados.

"Ha ocupado varios cargos en la brigada, entre ellos el de subcomandante y comandante del Batallón Tel Sulta. Samir Abú Yunis era una figura clave entre los altos mandos de Hamás", ha explicado el Ejército israelí en un comunicado.

Entre sus funciones estaba la reconstrucción del grupo armado y la dirección de los milicianos "para preparar y ejecutar complots terroristas contra ciudadanos del Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel", destaca. Las Fuerzas Armadas israelíes controlan totalmente la zona de Rafá en virtud de la línea de alto el fuego pactada en octubre de 2025, pero Hamás mantiene sus estructuras y en concreto la de la Brigada Rafá se habría trasladado a la cercana Jan Yunis.

Hamás ha confirmado la muerte de Abú Yunis, también conocido como 'Abú Mahmud', y ha destacado que era un veterano mando de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, a las que se unió en 1991. Además, fue uno de los "comandantes clave para la planificación y supervisión del ataque del 7 de Octubre" de 2023, que se saldó con unos 1.200 israelíes muertos.

Las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás, denuncian el "cobarde asesinato" de Abú Yunis, de quien destacan que fue miembro de la primera generación de la milicia y que estuvo encarcelado en las prisiones israelíes.