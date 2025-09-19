Archivo - El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, durante una reunión - FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado este viernes el cese de la entrada de ayuda a Cisjordania para su envío posterior a la Franja de Gaza a través de la frontera con Jordania hasta que finalice la investigación por la muerte de dos militares israelíes en el ataque perpetrado el jueves en un cruce fronterizo controlado por Israel.

"Ayer, dos soldados fueron asesinados en un grave incidente. Estamos investigando en profundidad lo sucedido y sacaremos las lecciones pertinentes. Durante los últimos meses, hemos establecido una división específica en la frontera este y ahora estamos reforzando la seguridad en esa zona", ha afirmado en un comunicado.

En este sentido, ha recalcado la importancia de "recordar la importante cooperación en materia de seguridad con Jordania, que contribuye a la protección de las fuerzas israelíes y que debe preservarse".

"Esta semana, hemos operado en muchas zonas. Estamos ante un periodo de vacaciones, pero es importante mantenerse alerta frente a posibles ofensivas. Estaremos allí donde haga falta para evitar que se produzcan daños a los ciudadanos del Estado de Israel", ha aclarado.

Zamir ha aclarado, además, que estos militares "se mantienen en guardia para garantizar que el Estado de Israel celebra sus festividades en paz". El jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió nuevos protocolos de seguridad a los camiones con ayuda destinada a la Franja de Gaza que llegan desde Jordania.

El Ejército israelí afirmó entonces que el atacante, de nacionalidad jordana, murió tiroteado, al tiempo que destacó que el hombre era conductor de un camión con ayuda humanitaria destinada en última instancia al enclave palestino.