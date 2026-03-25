Israel pide al Consejo de Seguridad de la ONU declarar a Hezbolá "organización terrorista"

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar - Katharina Kausche/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha pedido este miércoles al Consejo de seguridad de Naciones Unidas declarar al partido-milicia chií libanés Hezoblá una "organización terrorista" y ha acusado al grupo de realizar más de 3.500 ataques contra territorio israelí en el último mes.

Saar ha instado "formalmente" a la ONU a adoptar esta medida en una carta remitida al Consejo de Seguridad en la que ha indicado que Hezbolá "ha estado lanzando ataques indiscriminadamente con misiles, drones y vehículos aéreos no tripulados" contra Israel. Así, ha recordado el caso de un joven de 27 años identificado como Nuriel Dubin, que "fue asesinado por un ataque con misiles de Hezbolá".

"Hago un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que condene inequívocamente a Hezbolá y designe a este grupo terrorista, aliado de Irán, como organización terrorista", ha apuntado, al tiempo que ha instado a "ejercer presión sobre Líbano para lograr el desarme de Hezbolá de acuerdo con las resoluciones de la ONU".

En este sentido, ha solicitado también tomar medidas contra Irán por su apoyo al grupo, si bien la preocupación sigue creciendo en el seno de la comunidad internacional ante la expansión de la operación terrestre israelí en Líbano, donde Israel lleva a cabo una intensa ofensiva.

Israel lleva meses lanzando decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

Sin embargo, Saar insiste en que Israel "no aceptará violación alguna de su soberanía ni los ataques contra su población, por lo que tomará todas las medidas necesarias para protegerlos, de acuerdo con el Derecho Internacional".

"Desde que comenzó la campaña contra Hezbolá han muerto cientos de terroristas, algunos de ellos en ataque de precisión", ha afirmado, además de "operativos iraníes que planeaban ataques inminente contra civiles israelíes". Además, ha criticado la "falta de acción por parte de las autoridades libanesas", a las que acusa de "fracasar" a la hora de actuar contra Hezbolá.