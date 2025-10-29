Israel prohíbe las visitas del CICR a "combatientes ilegales" palestinos en cárceles del país

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, durante un acto en Tel Aviv (archivo) - -/Israel Ministry of Defense/dpa - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha prohibido este miércoles las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a palestinos encarcelados en Israel bajo una nueva ley sobre "combatientes ilegales" alegando que supondrían un daño a la "seguridad" del país, sin que por ahora haya detalles sobre el alcance de la medida.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado que "las opiniones presentadas no dejan duda alguna de que las visitas de representantes del CICR a terroristas en prisiones dañaría gravemente la seguridad del Estado", motivo por el que ha firmado una orden prohibiendo estas actividades.

"La seguridad del Estado y nuestros ciudadanos es lo primero", ha sostenido el ministro sobre la medida, que se aplicará a miles de presos cuyos nombres aparecen en una lista "confidencial" vinculada con la orden firmada por Katz, sin que las autoridades hayan especificado quiénes son los afectados.