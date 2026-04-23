Israel reivindica un ataque en el sur de Líbano matando a tres integrantes de Hezbolá

Archivo - Tropas israelíes en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Chen Junqing - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha reivindicado este jueves un ataque contra infraestructura del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, donde ha matado a tres de sus integrantes.

"Hoy las Fuerzas de Defesa de Israel (FDI) atacaron y neutralizaron a tres terroristas de la organización terrorista Hezbolá, quienes lanzaron un misil tierra-aire contra una aeronave de las FDI sin éxito", ha anunciado en sus redes sociales.

El Ejército ha asegurado en la misma nota que el grupo chií ha lanzado un "dron explosivo" contra sus fuerzas desplegadas en el sur de Líbano, pese a la entrada en vigor del alto el fuego de diez días pactado con Beirut, a lo que ha respondido atacando "infraestructura terrorista en la zona".

Asimismo, Hezbolá ha lanzado "cohetes" contra posiciones de las FDI "al sur de la línea del frente, en la zona de Aynata, en el sur de Líbano", que no ha provocado bajas entre las tropas israelíes. "Posteriormente, las FDI identificaron dos lanzadores cargados y listos para disparar, y los destruyeron", han indicado.

Las FDI han denunciado estos actos como "flagrantes violaciones" del alto el fuego, que tampoco ha impedido a Israel atacar territorio libanés. De hecho, las cifras de víctimas mortales por ataques israelíes han continuado aumentando hasta acercarse a las 2.500 personas.

Poco antes, las FDI han asegurado haber matado a más de 25 miembros de Hezbolá y destruido "cientos" de infraestructuras del grupo en medio centenar de ataques aéreos desde que comenzó la tregua hace una semana.